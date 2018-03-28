Очевидец рассказал, где находился очаг возгорания в ТЦ в Кемерове
Пожар начал разрастаться с детской площадки.
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Свидетель, инструктор зоны с детскими развлечениями в ТЦ «Зимняя вишня», рассказал следователям, откуда начал распространяться огонь. По его словам, причиной возгорания могло стать замыкание проводки, а очаг пожара был в батутной яме.
Также возможным источником огня могла стать целая связка кабелей проводки, которые просто свисали с потолка.
«Дети в яме никогда не курили, никто из персонала также не курил», — передают слова инструктора РИА Новости.
Напомним, трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове унесла жизни 64 человек. Уголовное дело по пожару с жертвами передано в центральный аппарат Следственного комитета России.