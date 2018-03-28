Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в кемеровском ТЦ

Украинский президент Петр Порошенко выразил свои соболезнования в связи с погибшими при страшном пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Вместе с тем глава Незалежной отметил, что «мир сейчас проходит непростые времена, так же как и Украина».

«Мы должны держать наши сердца открытыми к боли простых людей и в первую очередь детей. Большое количество детей 25 марта погибло в Кемерово. Я хочу выразить самые искренние слова соболезнования родным и близким», - сообщил он на своей странице в Facebook.

Порошенко выразил свои соболезнования на встрече с участниками акции «Дети объединяют Украину», которая прошла в Киеве.

Россия скорбит по погибшим в Кемерове. В стране общенациональный траур. Сегодня в Кузбассе первые похороны тех, кто не смог выбраться из огненной ловушки. По официальным данным, в пожаре погибли 64 человека, среди них - 41 ребенок.