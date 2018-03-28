Тоска и горе останутся навсегда – жители Кемерова прощаются с погибшими при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Россия скорбит по погибшим в Кемерове. В стране общенациональный траур. Сегодня в Кузбассе первые похороны тех, кто не смог выбраться из огненной ловушки. По официальным данным, в пожаре погибли 64 человека, среди них - 41 ребенок.

Третий день после трагедии в «Зимней вишне», но Кузбасс до сих пор не верит, что это произошло на самом деле - скорбит весь город.

Перед зданием торгового центра сотни людей, горы цветов и мягких игрушек. На место трагедии постоянно приходят новые люди. Многие не знали погибших, но не смогли остаться равнодушными.

Траурные мероприятия в Кемерове сегодня начались рано утром и будут продолжаться весь день. На разных кладбищах и во всех соборах города в последний путь провожают 13 погибших.

В Кемеровский храм Святой Троицы прошло отпевание семьи Огарковых - бабушка Надя с двумя внуками - 8-летним Костей и 10-летней Машей, были в кинотеатре, когда начался пожар.

Сотни людей с игрушками и цветами терпеливо ждут своей очереди в храме, чтобы проститься с семьей.

«Конечно, горе родителей безутешных. Мама всегда помощница такая в школе была! Всегда очень поддерживала своих детей. Хорошие дети. Жаль, очень жаль. Скорбь, такая знаете, безутешная. Тоска и горе останутся навсегда», - рассказала учитель 25-й гимназии Светлана Сажнева.

Среди тех, кто сегодня пришел в храм, есть и люди, которым чудом удалоь спастись. Племянница Светланы в это воскресенье просто не успела к началу сеанса и покинула торговый центр за несколько минут до начала пожара.

«Приехали, на парковке не было свободных мест, вроде бы как. Долго парковались, потом захотели в туалет. Зашли в туалет. Пока искали кассу, вроде как сеанс начался, и они покинули помещение. А через некоторое время узнали, что горит», - вспоминает жительниц города Светлана Теплинских.

Еще накануне спасатели заявили, что на территории торгового центра завершены демонтажные работы - осмотрены все четыре этажа. Пропавших без вести в списках больше не значится. Были обнаружены останки всех погибших - 64 человека. В настоящий момент опознаны пока только 27 из них.

На месте трагедии продолжают работать следственные группы.