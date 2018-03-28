МИД России: бремя доказательств по «делу Скрипаля» — на британской стороне

Россия отреагировала на отсутствие доказательств причастности страны к «делу Скрипаля». В МИД РФ объявили, что бремя доказательств в истории со Скрипалем лежит именно на британской стороне.

«Если Москве не представят доказательств по "делу Скрипаля", будем считать, что мы имеем дело с покушением на жизнь наших граждан», — заявили в МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве особо подчеркнули, что британские власти систематически демонстрируют неспособность обеспечить безопасность российских граждан на своей территории.

Между тем, напомним, недавно глава Пентагона Джеймс Мэттис выдвинул новую версию о том, зачем России нужно отравление Сергея Скрипаля.