Тулеев произвел перестановку кадров в правительстве Кемерова – СМИ

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил о снятии с должностей своего заместителя Алексея Зеленина, а также начальника департамента внутренней политики Нины Лопатины.

Известно, что место Зеленина займет первый замглавы Кемерова Ольга Турбаба. Также сообщается, что на место Лопатиной будет назначен ее заместитель Валентина Назимок. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с погибшими при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» проходит в Кемерове. Траурные мероприятия будут продолжаться весь день в разных соборах и кладбищах города.

В стране сегодня, 28 марта, объявлен день траура в связи с трагедией, которая унесла жизни 64 человек.