Песков назвал высылку российских дипломатов странами Запада проявлением «квазисолидарности»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вразумительных и адекватных доказательств о якобы причастности российской стороны к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля до сих пор представлено не было.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что информация ряда СМИ о якобы предоставленных аргументах в виде презентации Лондона «вряд ли выдерживает критику».

«Наверное, можно еще раз повторить, что, к нашему большому сожалению, до сих пор сколь-нибудь адекватных или вразумительных доказательств или объяснений позиции, которая была занята официальным Лондоном, мы не видели. Никакой информации Лондон российской стороне не представлял», - отметил Песков.

Также он заявил, что даже среди тех государств, которые «солидаризировались» с британской стороной, есть те, кто считает аргументы Великобритании слабыми и недостаточными.

«Даже среди стран, которые солидаризировались с Великобританией, есть государства, которые по-прежнему полагают, что аргументация, представленная Лондоном, является слабой и недостаточной для таких серьезных обвинений в адрес Москвы. Про это все нельзя забывать, и это нельзя игнорировать», - подчеркнул Песков.

Помимо этого, пресс-секретарь президента РФ сообщил, что решение западных стран выслать российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» является проявлением квазисолидарности.

«Действительно, это достаточно коллективное решение. Это проявление солидарности, в данном случае - квазисолидарности с Лондоном. В теме, которая, с нашей точки зрения и по нашему убеждению, по-прежнему не имеет под собой никаких оснований, не имеет под собой никаких доказательств», - сообщил он.

Ранее глава Пентагона рассказал, зачем было нужно отравление Скрипаля.