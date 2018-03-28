Умер оружейный конструктор Виктор Калашников

27 марта 2018 года в Удмуртии умер сын легендарного конструктора Михаила Калашникова — Виктор Калашников. Об этом сообщает сайт Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова.

Виктор непосредственно участвовал в многочисленных исследованиях автомата, конструктором которого выступал его отец, выявил факторы, которые влияли на устойчивость, долговечность и работоспособность, разрабатывал детали. Также участвовал в разработке охотничьих карабинов, пулемета Калашникова с комбинированным питанием, пистолетов-пулеметов «Бизон» и «Витязь-СН».

Напомним, легендарный конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников умер 23 декабря 2013 года после продолжительной болезни.