Друг Скрипаля попросил отключить шпиона и его дочь от аппаратов жизнеобеспечения

Подрядчик по перевозкам Росс Кэссиди, утверждающий, что является другом Сергея Скрипаля, считает, что врачи должны «дать возможность умереть» шпиону и его дочери, отравленным в британском Солсбери. Его слова приводит The telegraph.

«Откровенно говоря, какое будущее их ждет? Я не знаю свойств этого оружия, которое использовалось против них. Я полагаю, что их жизнь поддерживается искусственно. Какая жизнь их ждет, если они выживут?.. Нас уже подготовили к тому, что их ожидают серьезные психические расстройства, и я не думаю, что они бы этого хотели. Полагаю, что смерть была бы, вероятно, милосерднее», - предположил Кэссиди.

Он также добавил, что неоднократно пытался попасть в палаты, где находятся Сергей Скрипаль и его дочь, но ему было отказано.

«Я несколько раз спрашивал полицию, можем ли мы навестить их по-тихому и вдали от СМИ, но мне было категорически отказано», - рассказал Кэссиди.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в городе Солсбери. Власти Великобритании без каких-либо доказательств обвиняют Россию в произошедшем инциденте. Министерство иностранных дел РФ неоднократно обращалось к Лондону с призывом предоставить данные о якобы причастности Москвы к случившемуся, но до сих пор не получило никакой информации. А недавно 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля и его дочери.

Безосновательные обвинения Лондона в адрес России и принятые странами Запада меры в связи с инцидентом в Солсбери обсудят эксперты в эфире ток-шоу «Процесс». Не пропустите - в среду в 21:35 на телеканале «Звезда».