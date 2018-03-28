СК возбудил уголовное дело против пранкера, заявлявшего о «сотнях погибших» в Кемерове

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против пранкера с Украины, который ранее распространял ложные сведения о числе жертв страшной трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале. Уточняется, что уголовное дело было возбуждено по статье «Возбуждение ненависти или вражды».

Следователи сообщили, что популярный в Сети пранкер Евгений Вольнов, имя которого на самом деле – Никита Кувиков, распространял ложные сведения о количестве погибших при пожаре в Кемерове, «вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию».

В СК РФ отметили, что намерены добиться заочного ареста Кувикова и объявить его в розыск.

Ранее экс-спецназовец ВСУ раскрыл операцию украинских спецслужб в связи с пожаром в Кемерове.