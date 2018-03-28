Ученые нашли самый молодой орган человека

Самым молодым органом в организме человека является мозжечок, выяснили американские ученые. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на профессора генетики Калифорнийского университета Стива Хорвата.

Ранее, в 2013 году, ученый открыл явление эпигенетических или ДНК-часов, благодаря которому можно наиболее точно установить биологический возраст человека в целом и его отдельных органоа.

«Мне довелось исследовать организм женщины, которой было 112 лет, таких называют супердолгожителями. С помощью молекулярных часов измерили возраст 30 разных частей ее тела, посмотрели практически все, и оказалось, что моложе всего мозжечок», - рассказал Хорват изданию.

После того, как ученый исследовал большое количество образцов из баз данных по другим долгожителям, его предположение подтвердилось - мозжечок у людей стареет гораздо медленнее других отделов мозга и прочих органов.

Мозжечок - это отдел головного мозга, отвечающий за координацию движений, поддержку равновесия и мышечной активности.

Метод ДНК-часов, пояснил Хорват, основан на исследовании метилирования молекул ДНК.

«Представьте себе машину, со временем она ржавеет. Так же возраст оставляет следы на молекуле ДНК: на определенных ее участках “оседают” химические соединения сродни ржавчине. Они меняют работу генов, это называется метилированием ДНК», - пояснил ученый.

Он добавил, что измеряя количество и местонахождение такой «ржавчины», можно наиболее точно определить биологический возраст человека.