Белоруссия скорбит о погибших в Кемерове вместе с Россией

Александр Лукашенко распорядился отменить развлекательные телепрограммы и приспустить государственные флаги. Гражданам Белоруссии рекомендовано воздержаться от развлекательных мероприятий, особенно в общественных местах, сообщают «Известия».

В знак скорби и солидарности с Россией, белорусы приносят цветы и мягкие игрушки к зданию посольства России в Минске. Православные храмы проводят панихиды по погибшим.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек. Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем траура.