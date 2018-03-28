Водитель спас людей, отогнав горящую фуру: видео

В Сети появилось видео, на котором 38-летний дальнобойщик из Индии садится в горящий автомобиль-цистерну и уезжает подальше от скопления людей, чтобы их спасти.

Сообщается, что водитель смог проехать за рулем горящего автомобиля только полтора километра, но этого оказалось достаточно, чтобы вывезти фуру из эпицентра.

К счастью, водитель выжил, и после случившегося его доставили в местную больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.