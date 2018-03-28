Он мог быть замешан в международной группировке – знакомый Скрипаля о британском шпионе

Бизнесмен из России Валерий Морозов, проживающий в Великобритании, утверждает, что лично знаком с британским шпионом Сергеем Скрипалем. Он сообщил о якобы возможной связи предателя с международной криминальной группировкой.

«Мое мнение, что он мог быть замешан в международной группировке, связанной с криминалом. И, естественно, что там это связано либо с большой политикой, где кого-то обманули, работая над большим политическим проектом. Либо что-то связанное с деньгами, так как криминал обычно связан с деньгами», - рассказал Морозов.

Он также отметил, что его предположение «основано на словах Скрипаля о том, что он занимается Cyber Security». Морозов заявил, что якобы это связано с политическим шпионажем.

«Возможно, там внутри начались какие-то разборки. Я знаю, как тут все устроено, здесь давно все превратилось в международный преступный хаб, все связано с политикой», - цитирует его слова РИА Новости.

Вместе с тем Морозов рассказал, что познакомился со Скрипалем при случайных обстоятельствах в декабре 2017 года.

Российский предприниматель Валерий Морозов, живущий в Британии, утверждает, что лично знаком со Скрипалем. После инцидента в Солсбери ему начали присылать письма с угрозами. pic.twitter.com/5YCJOHtW3P — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 28 марта 2018 г.

«Он сам рассказал, что у него были какие-то отношения и с российским посольством. Он этого не скрывал и говорил, что и британцы знали об этом. По его словам, он занимался Cyber Security, аналитикой. Для себя я решил, что не надо мне с ним контактировать», - заключил он.

Ранее член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в интервью сайту телеканала «Звезда» прокомментировал презентацию Великобритании, ранее просочившуюся в СМИ. Как сообщалось, на основе этой презентации Лондон выдвинул обвинения к России и убедил страны ЕС выслать российских дипломатов.