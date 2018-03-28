Землянам пригрозили огненным дождем из космоса

Падение китайской орбитальной станции «Тяньгун-1» будет сопровождаться «огненным дождем», сообщает британская газета Daily Star. При этом остается неизвестным место и время падения космического корабля.

«Китайские ученые не знают, где и когда рухнет станция, но во время ее падения небо осветят огненные шары», - говорится в статье.

По словам экспертов, опрошенных изданием, сейчас в особой группе риска находится северная часть США, где от падения несгоревших в атмосфере обломков могут пострадать такие крупные города, как Бостон, Детройт, Милуоки, Филадельфия и Солт-Лейк-Сити.

Ранее ученые прогнозировали, что обломки «Тяньгун-1» могут упасть на Испанию, Францию, Португалию и Грецию. Однако такая вероятность, по мнению исследователей, все же крайне мала.

Китайская космическая станция «Тяньгун-1» была выведена на орбиту осенью 2011 года. Позже к ней несколько раз пристыковывались корабли, однако вскоре контроль над станцией был утрачен. По мнению экспертов, это произошло потому, что двигателями было израсходовано все топливо для коррекции орбиты.

Ожидается, что обломки станции упадут на Землю в период с 29 марта по 4 апреля.