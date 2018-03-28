Обнаружены тела всех погибших при пожаре в Кемерове — МЧС
Замминистра МЧС сообщил журналистам о ситуации на месте трагедии в данный момент.
Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press
Замглавы ведомства Владлен Аксенов заявил, что после завершения обследования сгоревшего здания были обнаружены тела 64 погибших, среди которых 41 ребенок.
«Всего погибло при этой чрезвычайной ситуации 64 человека. Других данных у нас нет. Всех людей мы знаем, без вести пропавших нет», — сказал Аксенов.
Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Очаг возгорания находился в зоне дестких игровых автоматов, неподалеку от залов кинотеатра. 28 марта объявлено днем траура в России. По всей стране будут приспущены государственные флаги, телеканалы откажутся от развлекательных программ и рекламы.