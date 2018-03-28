Британское государство деградировало – эксперт прокомментировал доклад Великобритании о «виновности» РФ в отравлении Скрипаля

Член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в интервью сайту телеканала «Звезда» прокомментировал презентацию Великобритании, ранее просочившуюся в СМИ. Как сообщалось, на основе этой презентации Лондон выдвинул обвинения к России и убедил страны ЕС выслать российских дипломатов.

Эксперт отметил, что британское государство и дипломатия «полностью деградировали», поскольку Великобритания приводит «одни домыслы и фейковые новости».

«Британцы не апеллируют железным фактам и выводам о международном праве – одни домыслы и фейковые новости. То, что они демонстрируют, по всем пунктам можно доказать, что по ним давным-давно были даны ответы. Россия может сама выдвинуть обвинения Британии за убийство своих граждан на территории Британии – например, убийство Бориса Березовского и так далее», – отметил Степанян.

По его словам, в настоящее время Великобритания находится «в цейтноте».

«Британия сегодня в цейтноте, потому что утрачивает свою гегемонию. Раньше если англичанам удавалось натравить на Россию Гитлера, Карла XII, Наполеона, потом сомалийских пиратов, ИГИЛ* (запрещена в РФ) и так далее – сегодня все это не срабатывает. После того, как они поняли, что все инструментарии против России не срабатывает, то подняли сами флаг. Флаг, как оплот русофобства, как главный гегемон войны против России», - подчеркнул эксперт.

Вместе с тем Степанян отметил, что все обвинения британской стороны – «ни о чем», поскольку отсутствуют какие-либо доказательства.

«Они еще эту абсурдность демонстрируют другим странам. Удивлен, что они не обвинили Россию, что марсиане приземлились на Британию, или летающие тарелки нанесли удар по Британии. Эти абсурдные заявления бросают тень на адекватность британского правительства», - заключил он.

Ранее в СМИ просочилась презентация, которую представители иностранных посольств получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта. В документе дипломатам подробно рассказали о «длинном списке враждебных действий России».

В основном, слайды повторяют уже высказанные ранее тезисы Лондона, но с одним важным исключением: Россия там из категории «с высокой долей вероятности» виновных в отравлении перебежчика переведена в категорию «виновных без малейшего сомнения».

*ИГИЛ - организация, запрещенная в России.