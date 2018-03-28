Глава Пентагона рассказал, зачем было нужно отравление Скрипаля

По словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, инцидент с отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери был нужен России, чтобы якобы внести раскол в единство стран Запада.

«Они делают то, что, по их мнению, можно опровергнуть. Они пытаются подорвать единство западного альянса НАТО и другие прочие вещи», — заявил Мэттис.

По его словам, Россия решила не выстраивать партнерские отношения с Европой, выбрав иной путь построения взаимоотношений со странами - членами НАТО, передают «Известия».

Ранее посол России в Лондоне заявил, что, несмотря на российское гражданство, Великобритания не предоставляет о Сергее Скрипале никаких данных.