Эксперт рассказал, к чему стоит готовиться Германии в случае отказа от «Северного потока-2»

Эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев в интервью радио «Звезда» предположил, к чему стоит готовиться в Германии в том случае, если строительство «Северного потока-2» не начать уже сейчас.

«Газотранспортная система выйдет из строя в конце следующего года. Максимум – в начале 2020 года. Если сейчас не начать строить "Северный поток-2", то через два года Германия окажется в положении, когда им придется покупать жирный природный газ», - отметил он.

Вместе с тем Танкаев предположил, что в таком случае газ может стоить в два раза дороже.

«Если это будет российский СПГ, то, в общем-то, ничего страшного. И германцы к этому как раз готовятся. Но если покупать газ придется в таких странах, как Катар, то цена его будет в два раза выше, чем у российского газа», - заключил эксперт.

Ранее Германия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2».