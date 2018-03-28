С начала гумпауз из Восточной Гуты выведено уже более 128 тысяч человек

В Министерстве обороны РФ сообщили, что при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики по предоставленным гуманитарным коридорам из Восточной Гуты продолжает выходить мирное население.

«Всего с начала действия "гуманитарных пауз" из Восточной Гуты при содействии Центра организован выход более 128 тысяч человек», - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, российским Центром по примирению также была организована онлайн-трансляция с камер видеонаблюдения, которые установлены в районах пунктов пропуска гумкоридоров.

«На официальном сайте Минобороны России в режиме реального времени с беспилотного летательного аппарата ведется онлайн-трансляция прохождения колонны автобусов с боевиками и членами их семей из н.п.Арбил (Восточная Гута) в провинцию Идлиб», - говорится в сообщении ведомства.

Российские военнослужащие помогли жителям Эд-Табии вернуться к мирной жизни.