В пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погиб 41 ребенок — МЧС

На месте страшной трагедии в здании торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове обнаружены тела всех 64-х погибших. Всего при пожаре погиб 41 ребенок. Пропавших без вести нет, сообщает МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что обследование сгоревшего здания завершено. В ведомстве рассказали, что все данные, полученные с помощью спецоборудования на месте происшествия, передаются во Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. Анализ информации будет проведен в течение нескольких дней.