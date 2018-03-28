Отец охранника ТЦ «Зимняя вишня» рассказал версию сына о пожаре в Кемерове

Отец охранника, работавшего в день трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», рассказал версию сына о том, что послужило причиной страшного пожара.

«Сын жаловался, что сигнализация все время срабатывала ложно. Об этом он доложил начальству, и в итоге ее кто-то отключил, это произошло еще 18 марта. При этом сын сам ее отключить не мог, поскольку даже не знал, как это делается», — приводит слова мужчины RT.

Также он отдельно отметил, что в том количестве, в котором охранники находились в ТЦ в момент трагедии, они не смогли бы сделать ничего. Мужчина пересказывает слова сына, по которым тот побежал на четвертый этаж «Зимней вишни», как только увидел дым на мониторе слежения. Вместе с ним в смене было еще двое сотрудников ЧОПа, что ничтожно мало для огромной площади торгового центра.

Между тем ранее стало известно, что директор ТЦ «Зимняя вишня» не призанала свою ответственность за случившийся пожар.