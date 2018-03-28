Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Пожар в Кемерове ТЕГИ

Отец охранника ТЦ «Зимняя вишня» рассказал версию сына о пожаре в Кемерове

Егор Левин
09:05 28.03.2018
Возможной причиной могла послужить неисправная сигнализация и ее отключение.
Отец охранника ТЦ «Зимняя вишня» рассказал версию сына о пожаре в Кемерове
Фото: typical_kmr / vk.com

Отец охранника, работавшего в день трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», рассказал версию сына о том, что послужило причиной страшного пожара.

«Сын жаловался, что сигнализация все время срабатывала ложно. Об этом он доложил начальству, и в итоге ее кто-то отключил, это произошло еще 18 марта. При этом сын сам ее отключить не мог, поскольку даже не знал, как это делается», — приводит слова мужчины RT.

Также он отдельно отметил, что в том количестве, в котором охранники находились в ТЦ в момент трагедии, они не смогли бы сделать ничего. Мужчина пересказывает слова сына, по которым тот побежал на четвертый этаж «Зимней вишни», как только увидел дым на мониторе слежения. Вместе с ним в смене было еще двое сотрудников ЧОПа, что ничтожно мало для огромной площади торгового центра.

Между тем ранее стало известно, что директор ТЦ «Зимняя вишня» не призанала свою ответственность за случившийся пожар

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Москвичи почтили память погибших при пожаре в Кемерово
Дата27.03.2018, 18:43
Москвичи почтили память погибших при пожаре в Кемерово
В Забайкальском крае завершился первый этап масштабного тактического учения с боевой стрельбой
Дата28.03.2018, 04:20
В Забайкальском крае завершился первый этап масштабного тактического учения с боевой стрельбой
Сборная России уступила Франции в контрольном матче
Дата27.03.2018, 20:50
Сборная России уступила Франции в контрольном матче
Удар стального «Стрижа»: летчики пилотажной группы ВКС из Кубинки отработали защиту воздушных рубежей
Дата26.03.2018, 15:11
Удар стального «Стрижа»: летчики пилотажной группы ВКС из Кубинки отработали защиту воздушных рубежей
Российские вооружения показали на военном параде в Мьянме
Дата27.03.2018, 17:57
Российские вооружения показали на военном параде в Мьянме
Тайна гибели Гагарина: почему спустя полвека после трагедии споры о ней не утихают
Дата27.03.2018, 08:39
Тайна гибели Гагарина: почему спустя полвека после трагедии споры о ней не утихают
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
Пожар в Кемерове
09:24 В стране и мире
В пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погиб 41 ребенок — МЧС
09:05 В стране и мире
Отец охранника ТЦ «Зимняя вишня» рассказал версию сына о пожаре в Кемерове
09:02 В стране и мире
Видео
Обследование ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове завершено – МЧС РФ
08:37 В стране и мире
Видео
Опознаны тела 27 погибших при пожаре в кемеровском ТЦ
06:22 В стране и мире
Названы даты похорон жертв при пожаре в кемеровском ТЦ
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
08:05 В стране и мире
В «Нафтогазе» ответили на решение Германии по «Северному потоку-2»
06:00 Армия
Видео
МиГ-31 прикрывают Приморье от бомбового удара условного противника: кадры учений
04:47 В стране и мире
Видео
Си Цзиньпин пригласил Ким Чен Ына вновь посетить Китай
01:44 В стране и мире
Племянница Скрипаля дала первое интервью после отравления родственников
23:35 В стране и мире
Экс-спецназовец ВСУ раскрыл операцию украинских спецслужб в связи с пожаром в Кемерово
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Не оправдали надежд: в Сети опубликованы кадры «взбесившихся» американских противоракет Видео
Не оправдали надежд: в Сети опубликованы кадры «взбесившихся» американских противоракет
Туристы сняли «неопознанное судно ВВС США» из иллюминатора пассажирского самолета Видео
Туристы сняли «неопознанное судно ВВС США» из иллюминатора пассажирского самолета
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва Видео
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота» Видео
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота»
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР Видео
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР
Толстый кот-миротворец мгновенно остановил драку: видео Видео
Толстый кот-миротворец мгновенно остановил драку: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.