Обследование ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове завершено – МЧС РФ

В Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ сообщили, что обследование сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове завершено.

«Мы завершили обследование здания. Были установлены датчики, которые записывали вибрации, выдавая данные на компьютер. Эти данные анализируются для оценки устойчивости здания», - рассказали в ведомстве.

По данным сообщения, для определения степени повреждения конструкции здания параллельно велось два метода анализа, в частности, – помимо вибродатчиков были установлены также ультразвуковые приборы «Стрела-П».

Как рассказали в ведомстве, все данные передаются во Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ. Ожидается, что в течение нескольких дней будет проведен анализ полученной информации.

«Итоговое заключение нужно для того, чтобы понять, в каком состоянии находится здание, насколько оно устойчиво», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по состоянию на 28 марта специалистами были опознаны 27 жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.