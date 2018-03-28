Длинные руки и много щупалец — Нойерт назвала Россию чудовищем из глубин моря

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт на пресс-конференции сделала необычное заявление на тему возможного вмешательства России в предстоящие в ноябре выборы в конгресс.

«Мы не можем сказать, что в результате выборы в США останутся в безопасности. У России длинные руки, у России много щупалец. Полагаем, что они будут и впредь проявлять интерес к нашим выборам, а также к выборам в других странах», — заявила Нойерт.

Уточняя, что именно она имела в виду, представитель Госдепа назвала Россию «чудовищем из морских глубин».

Ранее президент России Владимир Путин в беседе с руководителями российских СМИ и информагентств назвал чушью и бредом «российское вмешательство» в выборы в США.