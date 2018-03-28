Опознаны тела 27 погибших при пожаре в кемеровском ТЦ

По состоянию на 28 марта специалистами были опознаны 27 жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов.

Вместе с тем он отметил, что сегодня ожидается захоронение 14 погибших в страшной трагедии.

«К настоящему моменту опознаны 27 человек», - отметил Мамонтов.

По его словам, дальнейшая процедура опознания «будет проводиться по собранному генетическому материалу».

Кроме того, Мамонтов сообщил, что тела четырех опознанных были направлены СК РФ на дополнительное исследование.

Ранее сообщалось, что в Кемерове проходит прощание с погибшими при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Сегодня, 28 марта, по всей стране объявлен траур. В этот день будут приспущены государственные флаги России. Телеканалы откажутся от развлекательных программ и рекламы.