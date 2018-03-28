Ложные данные по жертвам в Кемерове распространялись через американский центр кибератак в Киеве – эксперт

Политолог Алексей Мартынов заявил, что ложные данные по числу погибших при пожаре в кемеровском торговом центре – это дело рук американского центра кибератак, который был построен в Киеве в 2014 году.

Вместе с тем Мартынов отметил, что в данном центре сотни блогеров с Украины прошли спецподготовку по программе киберовойск США.

«Ни для кого не секрет, что в 2014-м году в Киеве создан центр кибератак. Создан американскими специалистами, там несколько сотен украинских блогеров прошли спецподготовку по программе американских кибервойск. Целью их деятельности является российский сегмент Интернета и все, что с ним связано», - рассказал политолог.

По словам Мартынова, так называемый «вброс» информации наиболее эффективен, когда эмоциональное напряжение достигает пика.

«Все это очень напоминает методологически, как раскручивали маховик ненависти на Украине, и в итоге мы видим, к чему это привело – к разрушению государства в принципе. Нет никаких иллюзий по поводу того, что против нас развернут полный фронт боевой пропаганды», - цитирует слова политолога «ПолитНавигатор».

Ранее экс-сотрудник ВСУ, а ныне политический эмигрант Александр Мединский заявил, что спецслужбы Украины имеют отношение к распространенной в Интернете информации о большом количестве жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Он также подчеркнул, что целью этой дезинформации является «расшатывание социального строя» в РФ.