В «Нафтогазе» ответили на решение Германии по «Северному потоку-2»

В соответствии с решением Берлина, строительство и использование «Северного потока-2» в германской исключительной экономической зоне будет разрешено, и теперь «Газпром» официально может прокладывать газопровод в Германии.

Процесс принятия такого решения оказался неприятным, но, по словам компании «Нафтогаз», прогнозируемым.

«Противодействие он не останавливает. Лучшая защита для Украины, которая поможет нам и нашим союзникам, — завершение реформы газового рынка. Борьба продолжается», — написала корпорация в своем Facebook.

Между тем ранее, несмотря на позицию сразу нескольких европейских стран против прокладки газопровода, президент России Владимир Путин заверил, что «Северный поток-2» будет реализован.