Госдеп заявил об уверенности в причастности России к «делу Скрипаля»

Хизер Нойерт в рамках пресс-конференции ответила на вопрос о произошедшем в Солсбери отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

— Вы говорите, что произошедшее в Великобритании было сделано россиянами, работающими под дипломатическим прикрытием?— Я этого не говорила, я оставлю это право Великобритании. Но мы точно знаем, что Россия несет ответственность за эту атаку. Это то, что сказали британцы и многие другие страны. Мы остаемся с ними солидарны.

Текст пресс-конференции опубликован на U.S. Department of State.

Ранее сообщалось, что США высылают из страны 60 российских дипломатов, «идентифицированных как офицеры российской разведки».