Госдеп заявил об уверенности в причастности России к «делу Скрипаля»
Официальный представитель Государственного департамента США снова подтвердила безосновательность обвинений России.
Фото: Agnostic PreachersKid / wikipedia
Хизер Нойерт в рамках пресс-конференции ответила на вопрос о произошедшем в Солсбери отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.
— Вы говорите, что произошедшее в Великобритании было сделано россиянами, работающими под дипломатическим прикрытием?— Я этого не говорила, я оставлю это право Великобритании. Но мы точно знаем, что Россия несет ответственность за эту атаку. Это то, что сказали британцы и многие другие страны. Мы остаемся с ними солидарны.
Текст пресс-конференции опубликован на U.S. Department of State.
Ранее сообщалось, что США высылают из страны 60 российских дипломатов, «идентифицированных как офицеры российской разведки».