Мы единственные, кто предпринимает усилия по выполнению резолюции ООН – Небензя о ситуации в Сирии

Россия добилась в ООН отправки в сирийский город Ракка миссии для оценки гуманитарной ситуации. С этой инициативой две недели назад выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Помимо наблюдателей, в Ракку также поедут сотрудники Всемирной организации здравоохранения и группы разминирования. Освобождали город проамериканские формирования, однако после того, как боевики ушли, там сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация - нет воды и еды, под завалами разлагаются тела погибших, а по всему городу лежат сотни неразорвавшихся снарядов.

Как подчеркнул постпред России при ООН Василий Небензя, некоторые страны только делают громкие заявления, но никак не помогают улучшить ситуацию в Сирии.

«В ряде районов Сирии сохраняется непростая гуманитарная обстановка. Россия предпринимает активные меры по ее нормализации, в том числе, в рамках выполнения резолюции 2401 Совета Безопасности. Да, может быть, это кому-то не нравится, но мы, по факту, единственные, кто предпринимает конкретные усилия по выполнению резолюции 2401», - отметил он.

В качестве примера Небензя привел Восточную Гуту, где путем переговоров российскому Центру по примирению удается ежедневно выводить из неблагополучного района тысячи человек. Все они получают необходимую медицинскую и продовольственную помощь.