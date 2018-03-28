В Кемерове проходит прощание с погибшими при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Церемония прощания с погибшими при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» проходит в Кемерове.

Траурные мероприятия будут продолжаться весь день в разных соборах и кладбищах города.

Похороны 13 погибших в результате пожара пройдут в среду на четырех кладбищах в Кемерове, в частности – на Кировском, Солонечном, Центральном №2 и Центральном №5.

Похороны еще двух жертв трагедии – учеников томского лицея №7, пройдут в четверг в Томске.

Сегодня, 28 марта, по всей стране объявлен траур. В этот день будут приспущены государственные флаги России. Телеканалы откажутся от развлекательных программ и рекламы.