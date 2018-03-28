Российские военнослужащие помогли жителям Эд-Табии вернуться к мирной жизни

Эд-Табия в провинции Дейр-эз-Зор возвращается к мирной жизни. Поселение находилось под контролем боевиков. Спустя четыре года мирные жители, которые были вынуждены спасаться от террористов бегством, вновь обживают свои дома.

«Боевики выгнали нас. Мы - простые крестьяне. Они украли все - трактора, технику, топливо, даже розетки повырвали с корнем! Вынесли даже стекла! Окна закрываем подушками!», - рассказала жительница Эд-Табии.

Эд-Табия расположена на восточном берегу Евфрата. Вернуться люди смогли во многом благодаря российским военнослужащим, которые навели через реку паромную переправу.

Жизнь в Дейр-эз-Зоре сейчас налаживается с каждым днем, в отличие от Ракки. В Эд-Табии и другие населенные пункты российские военные доставляют продуктовые наборы. Развернуты мобильные станции очистки воды, способные обеспечить до 40 тысяч человек в сутки.

«Спасибо России, спасибо Путину! Вы относитесь хорошо к нам!», - подчеркнул житель Эд-Табии.

По последним данным, в Ракке местные жители подняли восстание против боевиков, поддерживаемых США. В демонстрациях, которые переросли в вооруженные восстания, участвовали жители сразу нескольких населенных пунктов. Причиной восстания стали поборы со стороны бойцов так называемых сирийских демократических сил, и катастрофическая гуманитарная ситуация. Деньги у мирных жителей вымогают, чтобы покрыть расходы на боевые действия. Люди доведены до отчаяния. Водопровод в городе разрушен, как и сотни домов от ударов авиации США и коалиции. Зафиксированы сотни случаев подрывов мирных жителей на минах и растяжках.