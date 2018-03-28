Опубликованы кадры всплытия американской подлодки в Арктике

В Сети опубликованы кадры, на которых подводная лодка военно-морских сил США появляется из-подо льда в Арктике. Видеоролик опубликован в Twitter-аккаунте ABC News.

«Подводная лодка ВМС США всплывает на поверхность, пробивая льды Арктики, в рамках длительных учений, которые проводятся с целью оценки оперативной готовности военнослужащих в регионе», — говорится в публикации.

Между тем, ранее сообщалось, что подлодка американских ВМС отработала в Арктике «удары по России».