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Названы даты похорон жертв при пожаре в кемеровском ТЦ

Наталия Майорова
06:22 28.03.2018
Трагедия произошла в воскресенье, 25 марта. В результате возгорания в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 28 марта объявлено днем траура в стране в связи с инцидентом в Кемерове.
Названы даты похорон жертв при пожаре в кемеровском ТЦ
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Похороны 13 погибших в результате страшной трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово пройдут в среду. Об этом сообщил представитель муниципального предприятия «Спецбюро».

«Сегодня состоятся 13 похорон. Церемонии прощания пройдут в разных местах и храмах, в том числе в нашем зале», - цитирует слова РИА Новости.

Как уточнили в «Спецбюро», погибшие будут похоронены на четырех кладбищах в Кемерове, в частности – на Кировском, Солонечном, Центральном №2 и Центральном №5.

Также стало известно, что похороны двух учеников томского лицея №7 пройдут в четверг в Томске. Сообщение об этом было опубликовано в группе учебного заведения в социальной сети «Вконтакте».

«Прощание пройдет в четверг, 29 марта, с 12.00 до 13.00 (с 08.00 до 09.00 по московскому времени) в Воскресенской церкви», - отмечается в сообщении

Дети были учениками первого и шестого класса лицея.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» по числу жертв считается одним из крупнейших за последние 100 лет. Трагедия унесла жизни 64 человек, включая детей. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России 28 марта объявляется днем траура в связи со страшной трагедией в Кемерове. 

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