Япония ждет объяснений от Китая в связи с визитом Ким Чен Ына

Япония испытывает большой интерес к визиту главы Северной Кореи в Китай и ожидает от Пекина развернутых объяснений. Соответствующее заявление сделал японский премьер-министр Синдзо Абэ.

«Мы испытываем большой интерес и собираем информацию, анализируем ее. Хотелось бы получить основательные объяснения от Китая», - приводит агентство Киодо слова Синдзо Абэ.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай. Это стало его первой официальной зарубежной поездкой, с тех пор как он возглавил Северную Корею в 2011 году.

По итогам встречи глав КНР и КНДР китайский лидер Си Цзиньпин пригласил Ким Чен Ына вновь посетить Китай.