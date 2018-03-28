Си Цзиньпин пригласил Ким Чен Ына вновь посетить Китай

Китайский лидер Си Цзиньпин пригласил главу КНДР Ким Чен Ына вновь посетить КНР. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Китая по итогам встречи руководителей двух стран в Пекине.

«Приглашаем секретаря Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына с супругой Ли Соль Чжу вновь посетить Китай», — сказал Си Цзиньпин во время приема в честь гостей из Северной Кореи в государственной резиденции Дяоюйтай.

По словам главы Китая, резиденция Дяоюйтай стала свидетелем развития дружбы между КНР и КНДР, а также близких отношений между предыдущими лидерами двух государств и их руководящих партий.

«Дружба с Китаем для Пхеньяна особо важна», - заключил Си Цзиньпин.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай. Это стало его первой официальной зарубежной поездкой, с тех пор как он возглавил Северную Корею в 2011 году.