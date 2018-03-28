В Министерстве обороны Великобритании призвали Запад обновить концепцию сдерживания

Западу следует пересмотреть концепцию сдерживания для приведения ее в соответствие с современными реалиями. Такое заявление сделал замначальника Штаба обороны британских ВС Гордон Мессенджер, который вместе с секретарем Министерства обороны Великобритании Стивеном Лавгроувом находится с визитом в Вашингтоне.

«Нам нужно продумать, что мы подразумеваем под сдерживанием в современную эпоху», - приводит ТАСС слова Мессенджера.

Военнослужащий отметил, что «сдерживание как принцип не менялось со времен холодной войны». По его мнению, «оно сводится к тому, чтобы гарантировать, что риски противнику от его потенциального действия перевешивают (сопряженные с таким шагом) потенциальные выгоды».

Гордон Мессенджер также считает, что в эпоху, когда есть стабильная «серая зона» действий той или иной страны, Запад должен быть готовым «реагировать и действовать».

«Это не обязательно означает, что нужно отвечать тем же самым вектором, по которому вас атаковали. Нужно быть в состоянии производить как эскалацию, так и деэскалацию», - сказал Мессенджер.

Заместитель начальника Штаба обороны британских ВС при этом подчеркнул, что «нужно быть в состоянии использовать современные технологии».

Военное руководство Британии проводит переговоры в Пентагоне на фоне скандала с отравлением шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву. В свою очередь российская сторона категорически отрицает все обвинения по этому делу в свой адрес.