Цукерберг выступит в Конгрессе США по делу Cambridge Analytica - СМИ

Создатель Facebook Марк Цукерберг намерен дать показания в конгрессе США по делу об утечке данных пользователей соцсети, осуществленной компанией Cambridge Analytica.

По данным CNN, решение Цукерберга может побудить генерального директора Google Сундара Пичаи и создателя Twitter Джека Дорси, которые также приглашены в сенат на слушания, совершить аналогичные действия.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что основатель и глава Facebook Марк Цукерберг извинился за утечку личных данных миллионов пользователей социальной сети, которую осуществила британская компания Cambridge Analytica.

Напомним, Facebook обвинили в «сливе» личных данных 50 миллионов пользователей. Этой информацией воспользовалась британская аналитическая компания Cambridge Analytica, чтобы «прицельно» продавать политическую рекламу в социальных сетях.

По данным СМИ, ряд высокопоставленных сотрудников Facebook имел связи с компанией Cambridge Analytica. Аналитическое агентство якобы было тесно связано со штабом президента США Дональда Трампа и в теории могло использовать «слитые» данные в ходе президентской гонки, чтобы влиять на избирателей в пользу тогда еще кандидата в президенты США.