Apple представила бюджетный iPad для студентов

Компания Apple представила новый iPad, ориентированный на школьников и студентов. В отличии от своего предшественника с диагональю 9,7 дюйма, гаджет может работать со стилусом, присутствовал лишь в версии iPad Pro.

Как пишет газета «Известия», для учащихся новинка будет стоить 299 долларов. В свою очередь цена гаджета для обычных пользователей составит 329 долларов. На российских прилавках планшет появится в апреле этого года.

Среди особенностей программ нового гаджета специалисты выделяют Smart Annotation. Заметки, сделанные стилусом на полях, будут привязаны к определенному слову или предложению и не будут «съезжать» во время редактирования текста.

Ранее сообщалось, что аналитик компании Asymco Гораций Дедье, использовав открытые данные Apple, вычислил средний срок службы «яблочных» гаджетов.