Племянница Скрипаля дала первое интервью после отравления родственников

Племянница британского шпиона Сергея Скрипаля Виктория дала первое интервью журналистам после отравления родственников. По словам женщины, она не хочет, чтобы из-за ее семьи между РФ и Великобританией был конфликт.

«Мне не хочется, чтобы между двумя странами развивался массовый конфликт. Чтобы все это происходило из-за моей семьи», — заявила Виктория Скрипаль в интервью «Русской службе Би-Би-Си».

Племянница шпиона также попросила «проявлять сочувствие» к остальным членам ее семьи. Женщина отметила, что матери Сергея Скрипаля — 90 лет, и ей не говорили об отравлении сына и внучки.

Виктория Скрипаль также рассказала, что признание ее дяди виновным в государственной измене «очень сказалось» на семье шпиона.

«Юля (дочь Сергея Скрипаля – ред.) очень хотела поменять фамилию», - пояснила женщина.

Виктория Скрипаль добавила, что хочет знать, где находятся ее родные и каково сейчас состояние их здоровья.

"Врагов у него не было. Недоброжелатели - может быть". Племянница Сергея Скрипаля рассказала о том, почему он не мог написать письмо в Кремль. pic.twitter.com/9IXCG5MEmK — bbcrussian (@bbcrussian) 27 марта 2018 г.

Британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву. В свою очередь российская сторона категорически отрицает все обвинения по этому делу в свой адрес.