Ученые объяснили выпадение желтого снега в Сочи и в Европе

Снег, который на прошлой неделе выпал в Европе и на юге России, окрасили в желтый и оранжевый цвет пески Сахары, попавшие в воздух перед началом снегопада. Об этом говорят данные, полученные со спутников НАСА.

«В этом нет ничего удивительного — подобные события происходили и раньше, в том числе в 2007 году в Сибири. На этот раз в атмосфере над Европой оказалось большое количество пыли, попавшей в воздух из Сахары и других регионов Северной Африки. Когда идет снег или дождь, они тащат вниз все то, что присутствует в атмосфере, в том числе и песок», — приводит LiveScience слова климатолога из Британской метеорологической организации Стивена Китса.

Напомним, желтый и оранжевый снег выпал 23 марта в некоторых регионах Европы, в Одесской области, а также в Сочи и по всему черноморскому побережью Краснодарского края. Изначально климатологи и экологи предположили, что такой цвет осадков связан с повышенным загрязнением воздуха, однако снимки НАСА говорят о другом.

«Снимки, полученные спутниками НАСА в тот момент, показывают, что большие скопления пыли и песка дрейфовали над акваторией Средиземного моря непосредственно перед снегопадами. Нечто похожее происходило несколько лет назад в Британии, когда ураган "Офелия" сдул пески Сахары в сторону севера Европы и окрасил наш снег в красный цвет», — заявил Китс.

По мнению климатологов, усиление ветров в Африке и ускоренная транспортировка пыли и песка в атмосферу над Атлантикой и Средиземноморьем могут быть связаны с глобальным потеплением и как следствие — влиянием роста температур на характер движения ветров и их силу.