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Археологи нашли на дне озера в Швейцарии дырявый ботинок, выброшенный пять тысяч лет назад

Роман Захаров
00:29 28.03.2018
Ботинок, напоминающий лапоть, был сделан из лыка и, скорее всего, принадлежал взрослому человеку.
Археологи нашли на дне озера в Швейцарии дырявый ботинок, выброшенный пять тысяч лет назад
Фото: zh.ch

Ученые нашли на дне озера Грайфензее, которое находится на севере Швейцарии, дырявый ботинок человека, жившего 5 тысяч лет назад.

«Найден почти полностью сохранившийся ботинок, которому около пяти тысяч лет. Таких находок в Европе было сделано менее десятка», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кантонального правительства Цюриха.

Сделанный из лыка ботинок, внешне похож на лапоть. Под пяткой на ботинке имеется дырка. Его длина составляет 26 см. Скорее всего, он принадлежал взрослому человеку.

По словам археологов, в те времена при производстве обуви использовались ленточки из лыка толщиной в полсантиметра.

Ранее сообщалось, что международная команда археологов заявила об обнаружении семи костяных инструментов на востоке Китая, в провинции Хэнань. Возраст находки составляет 115 тысяч лет.

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