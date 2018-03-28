Следственный комитет даст оценку действиям звонившего в морги Кемерово пранкера

Следственный комитет (СК) РФ даст оценку действиям украинского пранкера, который распространил ложную информацию о количестве жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Соответствующее заявление сделал официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, некий человек, называющий себя на просторах Интернета Евгением Вольновым, обзванивал больницы, морги и органы власти в Кемерове для «дестабилизации ситуации в регионе».

«Он вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших», — сказала Петренко.

При этом представитель СК РФ подчеркнула, что действиям злоумышленника дадут «соответствующую правовую оценку».

Ранее сообщалось, что экс-спецназовец ВСУ раскрыл операцию украинских спецслужб в связи с пожаром в Кемерово. По его словам, целью информационного вброса о большом количестве жертв пожара является «расшатывание социального строя» в России.

Напомним, собравшиеся на митинг в центре Кемерово люди потребовали озвучить «настоящее» число жертв. В ответ на это мэр города Илья Середюк и 15 человек из инициативной группы поехали в морг судмедэкспертизы, чтобы лично сверить списки поступивших тел. После этого они сообщили, что проверили все помещения и не нашли тел сверх официальной статистики.

В воскресенье 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. Погибли 64 человека, в том числе дети. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. Возбуждено уголовное дело, задержаны несколько человек.