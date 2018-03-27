ВСУ открыли огонь по пригороду Горловки

ВСУ вечером во вторник открыли артиллерийский огонь по пригороду Горловки — поселку Зайцево.

Как сообщает гуманитарная группа «Ангелы», мирное население вынуждено прятаться в подвалах. По словам местных жителей, которые уже научились на слух определять из чего по ним стреляют, украинская армия ведет огонь из оружия 152 калибра.

В понедельник 26 марта гуманитарная группа «Ангелы» вместе с миссией ОБСЕ попали под обстрел ВСУ в селе Коминтерново Донецкой области. Инцидент произошел во время раздачи гумпомощи мирным жителям.