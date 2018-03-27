Экс-спецназовец ВСУ раскрыл операцию украинских спецслужб в связи с пожаром в Кемерово

Украинские спецслужбы имеют отношение к распространенной в Интернете информации о большом количестве жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом рассказал экс-сотрудник ВСУ, начальник резидентуры ССО в секторе «Б» так называемой «АТО», а ныне политический эмигрант Александр Мединский.

«Никита Кувиков (Евгений Вольнов) разогнал дезинформацию, что, якобы, в морги Кемерово поступило более 700 тел и что они продолжают поступать. Также он попытался организовать уборку игрушек и цветов, которые несли небезразличные горожане к месту трагедии», - заявил бывший украинский военный.

Александр Мединский подчеркнул, что целью этой дезинформации является «расшатывание социального строя» в РФ.

«Он не работал сам. Для того чтобы такие пранкеры работали безнаказанно <…> они должны иметь кого-то за своей спиной. В данном случае, такая спина и надежный тыл – это спецслужбы Украины, которые заинтересованы в как можно более глубоком расшатывании социального строя в России», - сказал он.

Ранее собравшиеся на митинг в центре Кемерово потребовали озвучить «настоящее» число жертв. В ответ на это мэр города Илья Середюк и 15 человек из инициативной группы поехали в морг судмедэкспертизы, чтобы лично сверить списки поступивших тел. После этого они сообщили, что проверили все помещения и не нашли тел сверх официальной статистики.

В воскресенье 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. Погибли 64 человека, в том числе дети. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. Возбуждено уголовное дело, задержаны несколько человек.

Утром во вторник в Кемерово прилетел президент России Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших и провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара. Среда, 28 марта, объявлена общероссийским днем траура.