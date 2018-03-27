Госдеп назвал «смехотворными» заявления Лаврова о шантаже США по поводу высылки российских дипломатов

США считают «смехотворным» заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что решение стран Запада по дипломатам РФ – это результат шантажа со стороны Вашингтона. Такое заявление сделала официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

«Это действия, начатые Великобританией после покушения на убийство британского подданного и его дочери на британской земле. США, как и многие другие, выступили в защиту и из солидарности с нашим союзником. Этот комментарий был просто смехотворным», - сказала Хезер Науэрт.

Во вторник 27 марта Сергей Лавров заявил, что «напрашивающийся вывод заключается в том», в современном мире, в современной Европе остается очень мало самостоятельных государств.

«Когда то одного, то двух дипломатов, причем шепча нам на ухо извинения, просят выехать из той или иной страны, мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления, колоссального шантажа, который является главным инструментом Вашингтона на международной арене», - сказал глава МИД России.

Лавров отметил, что такое решение стран Запада «отражает стремление правящих элит не прислушиваться к голосу народа».

В США 26 марта заявили о высылке 60 российских дипломатов, а также о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. Кроме того, к подобным мерам присоединились еще 19 стран. Такие меры были приняты на фоне отравления британского шпиона Сергея Скрипаля.

Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву. В свою очередь российская сторона категорически отрицает все обвинения по этому делу в свой адрес.