Тереза Мэй выразила соболезования Владимиру Путину в связи с трагедией в Кемерово

Как сообщило посольство Великобритании на своей странице в Facebook, «Вчера, выступая в Палате общин, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования российскому народу по случаю трагического пожара в Кемерово. Сегодня она направила официальное письмо по этому поводу президенту Путину».

В своем письме Тереза Мэй пишет:

«Дорогой президент Путин! Я пишу вам, чтобы выразить мои соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово. В своих мыслях и молитвах британский народ сейчас вместе с семьями тех, кто потерял своих близких при таких ужасных обстоятельствах».

Трагедия в Кемерово произошла 25 марта: во время пожара в торговом центре погибли 64 человека. 28 марта объявлено днем траура.