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Раскрыта крупнейшая манипуляция общественным мнением - Захарова

Анастасия Евдокимова
22:39 27.03.2018
В распоряжении СМИ оказался документ с закрытого брифинга в британском посольстве.
Раскрыта крупнейшая манипуляция общественным мнением - Захарова
Фото: Andrew Parsons ZUMAPRESS.com / Globallookpress

В СМИ просочилась презентация, которую представители иностранных посольств получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта. В документе дипломатам подробно рассказали о «длинном списке враждебных действий России». Материалы презентации публикует газета «Коммерсантъ».

По данным издания, на основе этой презентации Лондон выдвинул обвинения к России и убедил страны ЕС выслать российских дипломатов. В основном слайды повторяют уже высказанные ранее тезисы Лондона, но с одним важным исключением: Россия там из категории «с высокой долей вероятности» виновных в отравлении перебежчика переведена в категорию «виновных без малейшего сомнения».

Один из слайдов включает 12 блоков с описаниями инцидентов, которые Лондон причисляет к действиям России. Среди них «убийство в ноябре 2006 года Александра Литвиненко», еще одного российского перебежчика, который умер от отравления полонием. Далее идут «DDoS-атаки на интернет Эстонии» в 2007 году, «вторжение в Грузию», «оккупация Крыма», «дестабилизация Украины», сбитый над Донбассом «Боинг» MH-17, «взлом Бундестага», «вмешательство в выборы в США», «попытка организации переворота в Черногории», «кибератака на датское Министерство обороны» и «атака с помощью вируса-вымогателя NotPetya». Венчает этот ряд «отравление Сергея и Юлии Скрипаль» в марте 2018 года».

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По данным издания, презентация была показана и роздана в распечатанном виде 80 высокопоставленным представителям иностранных посольств 22 марта, за четыре дня до массовой высылки российских дипломатов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала документ и его презентацию крупнейшей манипуляцией общественного создания.

Ранее 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля и его дочери в Солсбери. В частности, американские власти объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство России в Сиэтле.

Британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву. В свою очередь российская сторона категорически отрицает все обвинения по этому делу в свой адрес.

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