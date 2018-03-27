На Конференции по разоружении России в очередной раз предложили «покаяться»

Заявление было сделано в ходе прошедшей 27 марта Конференции по разоружению, в ходе которой США, Великобритания и их европейские союзники открыли дискуссию о «деле Скрипаля».

В свою очередь, представитель российской делегации Денис Давыдов заявил, выступая на конференции, что Великобритания и союзные государства втягивают Конференцию по разоружению в бессмысленную полемику по «делу Скрипалей», мешая осуществлению ее основных функций.

Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены неустановленным нервно-паралитическим газом в Солсбери 4 марта. Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, в покушении обвинили Россию.