Послы иностранных государств не получали от Британии фактов о ЧП в Солсбери – Яковенко

В Британии подтвердили, что Лондон не предоставил международным партнерам фактов о ЧП в Солсбери. Об этом рассказал посол РФ в Британии Александр Яковенко.

Во вторник он провел брифинг для послов иностранных государств, на котором рассказал о позиции России по «делу Скрипалей» и относительно расследования смерти экс-замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова.

«Вопросы и реплики участников брифинга подтвердили, что британская сторона не предоставила своим международным партнерам каких-либо фактов по произошедшему в Солсбери. Такая линия вызывает недоумение лондонского дипломатического корпуса», — приводит слова посла РИА Новости.

Яковенко добавил, что Россия готова к сотрудничеству с Великобританией в расследовании «дела Скрипалей» в рамках международно-правовых механизмов.