Россияне не знают, на что тратить деньги

Денежные средства, которые остаются у граждан после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты коммунальных, транспортных и других услуг, эксперты называют «свободными деньгами». И, по данным исследования, проведенного холдингом «Ромир», в январе-феврале 2018 года объем свободных денег стал гораздо больше, чем годом ранее.

«В январе текущего года размер свободных денег составил 17,8 тысячи рублей, а в феврале — 18,8 тысячи рублей. Таким образом, показатели индекса свободных денег (ИСД) текущего года с лихвой превосходят аналогичные периоды предыдущих лет. Ближе всего по значениям, хотя и все равно с большим отрывом, оказались показатели 2015 года, когда объем свободных денег в январе достигал уровня 12,9 тысячи, а в феврале — 14,7 тысячи», — говорится в исследовании.

23 марта глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что за последние пять лет зарплаты россиян выросли на рекордные 10,5%. В частности, выросли зарплаты бюджетников. Связан ли ИСД с этим показателем, эксперты не говорят. Хотя, возможно, россияне пока просто не решили, на что потратить «свободные деньги» - до лета еще остаются два месяца.