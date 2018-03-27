Американец снял полет «НЛО» над Мексиканским заливом

По словам очевидца, Эрика Кипкера, он всего лишь хотел запечатлеть на свою камеру красивый закат, однако, помимо волн, облаков и уходящего за горизонт солнца, объектив увековечил и что-то странное. Сам Эрик считает, что снял «летающую тарелку», просто потому, что объект в небе не походил ни на один из известных американцу традиционных летательных аппаратов.

Ученые-«уфологи», которым Кипкер переслал свое видео, лишь подтвердили его подлинность, однако так и не дали ответа на вопрос – имеет ли «небесное тело» инопланетное происхождение или все-таки нет. Так что – что запечатлел Эрик над заливом, науке пока не известно, наука не в курсе дела.